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Хоккей10 февраля 2019 21:10Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Коновалов признан лучшим голкипером «Шведских игр»

Дебютант сборной России одержал две победы на турнире.

Голкипер сборной России Илья Коновалов признан лучшим вратарем третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме, сообщает «Р-Спорт».

20-летний Коновалов, дебютировавший в национальной команде, провел на турнире два матча и в обоих помог сборной России одержать победы – над Финляндией (3:2 Б) и Чехией (3:1).

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен из Финляндии, набравший 3 (1+2) очка, лучшим форвардом – Эмиль Бемстрем из Швеции, у которого три гола и голевая передача.

Самым ценным игроком стал Ян Коварж из Чехии. Бывший форвард «Металлурга» сделал хет-трик и голевую передачу в матче со Швецией (5:2).

Напомним, «Шведские хоккейные игры» завершились досрочной победой сборной Чехии.

Четвертый этап Еврохоккейтура «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая.

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