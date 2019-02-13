Джон Купер: У Кучерова есть умение находить пасов партнеров, когда они даже не думают, что открыты

Хоккей 13 февраля 2019 12:08 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Форвард «Тампы-Бэй» набрал четыре очка в матче с «Калгари».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (6:3) высказался об игре форварда Никиты Кучерова.

«Он крайне талантливый игрок, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – У него есть умение находить пасом партнеров, когда они даже не предполагают, что открыты.

Мне понравилось то, что он бросал сегодня. Когда ты бросаешь, обычно происходит что-то хорошее».

Напомним, 25-летний российский нападающий забил гол и трижды ассистировал партнерам. Кучеров набрал 88 (25+63) очков и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона.