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Хоккей13 февраля 2019 12:42Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

«Бостон» хочет выменять Панарина до дедлайна

Форвард «Коламбуса» заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

«Бостон» ведет переговоры с «Коламбусом» об обмене форварда Артемия Панарина, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Boston Globe.

На прошлой неделе 27-летний российский нападающий сообщил, что не будет подписывать новый контракт с «голубыми жакетами» и летом выйдет на рынок свободных агентов. В этой связи не исключено, что до 25 февраля, когда в лиге наступает запрет на обмены, «Коламбус» расстанется с игроком.

При этом за своего лучшего бомбардира клуб хочет получить высокую цену. В случае с «Бостоном» это выбор в первом раунде драфта, центрфорварда Трента Фредерика, а также одного из двух молодых игроков: 22-летнего нападающего Райана Донато или 20-летнего защитника Урхо Вааканайнена. Однако «медведи» не готовы отдавать свой первый драфт-пик.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин набрал 64 (22+42) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

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