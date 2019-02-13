Четыре очка Эллисона помогли «Металлургу» одержать волевую победу над «Витязем»

Хоккей 13 февраля 2019 19:15 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл подольский «Витязь» со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Мэтт Эллисон (49-я, 59-я минуты) и по разу отличились Максим Матушкин (30-я минута) и Иван Верещагин (37), а у гостей единственную шайбу забросил Никита Комаров (21).

Эллисон, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.

«Металлург» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 78 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Витязь», потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 61 очко.

В следующем матче «Магнитка» 16 февраля на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а подопечные Валерия Белова днем ранее в Ярославле встретятся с «Локомотивом».