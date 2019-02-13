Четыре очка Эллисона помогли «Металлургу» одержать волевую победу над «Витязем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей13 февраля 2019 19:15Источник: «Советский спорт»

Четыре очка Эллисона помогли «Металлургу» одержать волевую победу над «Витязем»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл подольский «Витязь» со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Мэтт Эллисон (49-я, 59-я минуты) и по разу отличились Максим Матушкин (30-я минута) и Иван Верещагин (37), а у гостей единственную шайбу забросил Никита Комаров (21).

Эллисон, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.

«Металлург» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 78 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Витязь», потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 61 очко.

В следующем матче «Магнитка» 16 февраля на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а подопечные Валерия Белова днем ранее в Ярославле встретятся с «Локомотивом».

#кхл#хк металлург магнитогорск#хк витязь#эллисон мэтт
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта