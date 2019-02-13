Шайбы Коскиранты и Мальцева принесли победу СКА в матче со «Спартаком» - Советский спорт
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Хоккей13 февраля 2019 21:38Источник: «Советский спорт»

Шайбы Коскиранты и Мальцева принесли победу СКА в матче со «Спартаком»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржский СКА на выезде обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Ярно Коскиранта (34-я минута) и Михаил Мальцев (42).

СКА одержал третью победу в последних пяти играх и с 95 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 64 очка.

В следующем матче обеим командам будет противостоять «Йокерит», но петербуржцам 15 февраля, а красно-белым – 18 февраля.

#кхл#хк ска#хк спартак
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