Шайбы Коскиранты и Мальцева принесли победу СКА в матче со «Спартаком»

Хоккей 13 февраля 2019 21:38 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржский СКА на выезде обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Ярно Коскиранта (34-я минута) и Михаил Мальцев (42).

СКА одержал третью победу в последних пяти играх и с 95 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 64 очка.

В следующем матче обеим командам будет противостоять «Йокерит», но петербуржцам 15 февраля, а красно-белым – 18 февраля.