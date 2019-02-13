Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Шипачева четыре очка

Хоккей 13 февраля 2019 22:03 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Йокерит» со счетом 5:3.

У победителей встречи дубль оформил Вадим Шипачев (34-я, 58-я минуты) и по разу отличились Артем Волков (24), Семен Панкратов (26) и Микс Индрашис (44), а у гостей шайбы забросили Сами Леписте (23), Никлас Йенсен (51) и Йон Норман (57).

Шипачев, помимо дубля, записал на свой счет две результативные передачи.

«Динамо» одержало четвертую победу в последних пяти играх и с 69 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Йокерит» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 76 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 15 февраля примут «Сочи», а команда Лаури Марьямяки в тот же день на выезде сыграет со СКА.