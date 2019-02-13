Валерия Белов: Могло сложиться по-другому, если бы реализовали свои моменты

Хоккей 13 февраля 2019 23:34 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о поражении от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Металлург» с победой. Что касается нашей команды, то, в принципе, неплохой был настрой, движение. Только свои моменты не использовали. С такой командой очень сложно не пропустить.

В третьем периоде попробовали поактивнее сыграть, чтобы немного разгрузить оборону, в атаке счастья поискать. К сожалению, напоролись на контратаку. В конце снимали вратаря и пропустили еще.

Счет, может быть, не отражает содержания игры, хотя временами у соперника было большое преимущество, особенно в позиционной атаке. Еще раз говорю – могло сложиться по-другому, если бы мы реализовали свои моменты, а они были неплохие.