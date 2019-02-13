Мэтт Эллисон: В первом периоде начали слишком медленно

Хоккей 13 февраля 2019 23:39 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон – о победе над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хорошая победа – главное. В первом периоде мы начали слишком медленно. Играли то неплохо, но медленно, ничего захватывающего. Но мы придерживались своего плана на игру и все же забили свои шайбы, это плюс.

– Сложно было начинать после такого длительного перерыва на Евротур?

– Всегда сложно, когда у тебя есть перерыв. Это, конечно, отлично, что ты можешь отдохнуть, но ты выпадаешь из игрового ритма. Всегда тяжело начинать, но хорошо, что мы смогли победить в первом матче и надо сохранить этот настрой на дальнейшие встречи.

– У вас сегодня дубль! Отличная работа!

– Да, одна в пустые ворота, но там был шикарны пас от партнера, а потом получилось бросить, и она зашла в ворота.

– Сегодня нет ни одного удаления! Как так получилось?

– Да, такое иногда случается. А вообще весело играть, когда мало свистков – ты продолжаешь и продолжаешь выходить на лед, это было очень динамично, – приводит слова Эллисона официальный сайт «Металлурга».