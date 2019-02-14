Ярмо Кекяляйнен: На Панарина и Бобровского нет установленной цены. Сделайте предложение, если заинтересованы Ранее сообщалось, что оба игрока хотят покинуть команду.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал информацию о возможном уходе двух российских хоккеистов – форварда Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского.

«Ко мне еще поступают звонки от заинтересованных групп. На Панарина и Бобровского нет установленной цены. Сделайте предложение, если вы заинтересованы. Чтобы принять решение, нам требуется иметь под рукой все варианты.

Я верю в нашу группу хоккеистов, эта команда близка по духу. Мы обладаем потенциалом, чтобы выиграть Кубок Стэнли», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.