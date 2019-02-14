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Хоккей14 февраля 2019 14:35Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

НХЛ назвала Бойла лучшим игроком среды

Голкипер «Анахайма» сыграл «на ноль» в матче с «Ванкувером».

Голкипер «Анахайма» Кевин Бойл признан первой звездой дня в НХЛ.

26-летний американец отразил все 35 бросков в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (1:0), который стал для него вторым в лиге. До этого 9 февраля Бойл дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Филадельфией» (2:6), и за 40 минут, проведенных на льду, пропустил две шайбы.

Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 38 из 39 бросков в матче с «Эдмонтоном» (3:1). 24-летний канадец одержал 17-ю победу в сезоне.

Третьей звездой назван форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг, гол которого принес «уткам» победу над «Ванкувером». Теперь на счету 28-летнего шведа 21 (13+8) очко в 48 матчах.

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