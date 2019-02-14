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Хоккей14 февраля 2019 20:49Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Райан Уитни: Малкин - настоящий психопат

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» и ХК «Сочи» Райан Уитни поделился мнением о нарушении российским нападающим «Пингвинов» Евгением Малкиным в матче с «Филадельфией Флайерз».

"Если вы смотрели „Питтсбург“ в последние 10-12 лет, сообщаю, Евгений Малкин - психопат, особенно когда его выводят из себя. Конечно, его дважды перед этим ударили. Он махнул клюшкой, как чертовым мечом, да так сильно, что мог снести парню башку", -рассказал Уитни.

Россиянин отмахнулся клюшкой от Михаэля Раффля, за что получил один матч дисквалификации.

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