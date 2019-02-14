Райан Уитни: Малкин - настоящий психопат

Хоккей 14 февраля 2019 20:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» и ХК «Сочи» Райан Уитни поделился мнением о нарушении российским нападающим «Пингвинов» Евгением Малкиным в матче с «Филадельфией Флайерз».

"Если вы смотрели „Питтсбург“ в последние 10-12 лет, сообщаю, Евгений Малкин - психопат, особенно когда его выводят из себя. Конечно, его дважды перед этим ударили. Он махнул клюшкой, как чертовым мечом, да так сильно, что мог снести парню башку", -рассказал Уитни.

Россиянин отмахнулся клюшкой от Михаэля Раффля, за что получил один матч дисквалификации.