Рустам Минниханов забросил две шайбы в гала-матче на Российском инвестиционном форуме

Хоккей 15 февраля 2019 13:48

Гала-матч по хоккею между сборными Правительства России и Российского инвестиционного форума на Кубок Фонда Росконгресс прошёл 15 февраля в Сочи.

Сборная Правительства выиграла 7:4. Две шайбы у победителей забросил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В матче также приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В составе сборной Форума играли заместитель председателя правления ПАО “Газпром” Александр Медведев, отдавший результативную передачу, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Напомним, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Организатор - Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.