«Автомобилист» на своем льду уступил «Ак Барсу»

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Никита Лямкин (13-я минута), Иржи Секач (37) и Владимир Ткачев (40).
Отметим, что голкипер гостей Александр Шарыченков отразил 30 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой игры «Ак Барс», набрав 79 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист», имея в активе 89 баллов, продолжает лидировать на «Востоке».
В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет против «Нефтехимика», а «Ак Барс» на своем льду примет «Металлург».