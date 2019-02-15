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Хоккей15 февраля 2019 19:34Источник: «Советский спорт»

«Автомобилист» на своем льду уступил «Ак Барсу»

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Никита Лямкин (13-я минута), Иржи Секач (37) и Владимир Ткачев (40).

Отметим, что голкипер гостей Александр Шарыченков отразил 30 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Ак Барс», набрав 79 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист», имея в активе 89 баллов, продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет против «Нефтехимика», а «Ак Барс» на своем льду примет «Металлург».

#кхл#хк автомобилист#хк ак барс
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