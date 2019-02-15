Дубль Якупова помог СКА обыграть «Йокерит»

Хоккей 15 февраля 2019 21:50 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду обыграл «Йокерит» со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Наиль Якупов (8-я, 48-я минуты) и по разу отличились Максим Карпов (8), Никита Гусев (44) и Патрик Херсли (54), а у гостей шайбы забросили Антти Пильстрем (17) и Стив Мозес (58).

СКА одержал третью победу кряду и с 97 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Йокерит», потерпевший поражение в третьей игре подряд, в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 76 очков.

В следующем матче петербуржцы 18 февраля примут «Локомотив», а подопечные Лаури Марьямяки в тот же день сыграет со «Спартаком».