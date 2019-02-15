Хоккей 15 февраля 2019 22:04 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду в овертайме проиграло «Сочи» – 2:3.

У победителей встречи голами отметились Владислав Калетник (7-я минута), Станислав Бочаров (57) и Мартин Бакош (61), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Евгений Мозер (25) и Миика Койвисто (36).

«Динамо» потерпело второе поражение в последних пяти играх и с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 60 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».