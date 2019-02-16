Никита Гусев – рекорде КХЛ: Давно его побил, просто мне одну передачу не записали

Нападающий СКА Никита Гусев – о рекорде по количеству голевых передач в КХЛ и победе над «Йокеритом» (5:2) в матче регулярного чемпионата лиги.

Гусева отдал голевую передачу, которая стала стала 61-й в 59 встречах текущего сезона, что является новым рекордом лиги. Ранее достижение принадлежало Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 сделал 60 результативных передач в 54 встречах за «Салават Юлаев».

– 61 голевая передача. Что вы чувствуете?

– Ничего особенного. Я уже набрал столько, просто мне одну передачу не записали – где-то игр пятнадцать назад. Я не переживал, уже знал, что давно побил этот рекорд, и потому играл спокойно.

– Бывший автор рекорда Александр Радулов в последнее время очень активен в Инстаграм. Как думаете, напишет вам что-нибудь?

– Меня там нет, поэтому не переживаю по этому поводу.

– Будет у вас сегодня какой-то праздник по поводу рекорда?

– Думаю, что нет. Сегодня была очередная победная игра, и я буду стремиться в следующих матчах сыграть как можно лучше.

– Теперь о матче: отличные первый и третий периоды. Что произошло во втором?

– Ничего особенного: «Йокерит» добавил, начал агрессивнее играть. Мы немного спустились к своим воротам, но в третьем периоде сыграли лучше и смогли победить.

– Такой матч в преддверии плей-офф – это хорошо?

– Да, хорошая игра. Они играли агрессивно, давали нам мало пространства на льду, так что это только в плюс нам, – приводит слова Гусева официальный сайт СКА.