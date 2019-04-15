Виньо может возглавить «Филадельфию»

Руководство команды получило от «Рейнджерс» — последний клуб, где работал Виньо — разрешение на переговоры с 58-летним специалистом.
Виньо возглавлял «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Из «Рейнджерс» тренер был уволен после непопадания в плей-офф НХЛ-2018. Команды Виньо («Ванкувер» и «Рейнджерс») по разу играли в финале плей-офф НХЛ.
Виньо возглавил сборную Канады на ЧМ-2019.
«Филадельфия» в этом сезоне не попала в плей-офф НХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного в ходе регулярного чемпионата Дэйва Хэкстола.
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