Виньо может возглавить «Филадельфию» Новым главным тренером «Филадельфии Флайерз» может стать Ален Виньо, сообщает журналист Рено Лавуа.

Руководство команды получило от «Рейнджерс» — последний клуб, где работал Виньо — разрешение на переговоры с 58-летним специалистом.

Виньо возглавлял «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Из «Рейнджерс» тренер был уволен после непопадания в плей-офф НХЛ-2018. Команды Виньо («Ванкувер» и «Рейнджерс») по разу играли в финале плей-офф НХЛ.

Виньо возглавил сборную Канады на ЧМ-2019.

«Филадельфия» в этом сезоне не попала в плей-офф НХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного в ходе регулярного чемпионата Дэйва Хэкстола.