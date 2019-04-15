Сэм Беннетт: В третьем матче серии «Калгари» надо играть с таким же желанием, как у «Колорадо»

«Они больше хотели победить . Я думаю, что они выглядели лучше физически, они были быстрее нас.
У нас быстрая и мощная команда, но мы не смогли это показать.
Мы сделаем из этого выводы, не будем сидеть сложа руки. В третьем матче нам надо играть с таким же желанием, как у них. Это хороший урок для нас.
У нас все хорошо. Мы не поддаемся панике. У нас хорошая команда, мы все верим друг в друга. Это просто вопрос того, как нужно начинать матчи, быть более подготовленными к ним», – сказал Беннетт.
Третий матч серии состоится в Денвере ближайшей ночью.
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