Сэм Беннетт: В третьем матче серии «Калгари» надо играть с таким же желанием, как у «Колорадо» Нападающий «Калгари» Сэм Беннетт рассказал, что нужно изменить команде перед третьим матчем серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (1-1 в серии).

«Они больше хотели победить . Я думаю, что они выглядели лучше физически, они были быстрее нас.

У нас быстрая и мощная команда, но мы не смогли это показать.

Мы сделаем из этого выводы, не будем сидеть сложа руки. В третьем матче нам надо играть с таким же желанием, как у них. Это хороший урок для нас.

У нас все хорошо. Мы не поддаемся панике. У нас хорошая команда, мы все верим друг в друга. Это просто вопрос того, как нужно начинать матчи, быть более подготовленными к ним», – сказал Беннетт.

Третий матч серии состоится в Денвере ближайшей ночью.