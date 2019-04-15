ЦСКА одержал вторую победу в серии над «Авангардом»

ЦСКА на своем льду принимал «Авангард». Матч закончился победой армейцев со счетом 3:0.
В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (54-я минута), Михаил Григоренко и Сергей Андронов (59), поразившие пустые ворота.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Первая игра завершилась победой московской команды со счетом 5:2.
Следующий матч серии состоится 17 апреля в Балашихе на арене «Авангарда».
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