Виньо стал новым главным тренером "Филадельфии"

Виньо возглавлял «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Из «Рейнджерс» тренер был уволен после непопадания в плей-офф НХЛ-2018. Команды Виньо («Ванкувер» и «Рейнджерс») по разу играли в финале плей-офф НХЛ.
Ален Виньо возглавил сборную Канады на ЧМ-2019 в Словакии.
«Филадельфия» в этом сезоне не попала в плей-офф НХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного в ходе регулярного чемпионата Дэйва Хэкстола.
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