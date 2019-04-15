Виньо стал новым главным тренером "Филадельфии" Новым главным тренером клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" стал 58-летний канадец Ален Виньо.

BREAKING: The #Flyers have named Alain Vigneault as the 21st head coach in franchise history! https://t.co/FDSifRzyG7 — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 15 апреля 2019 г.

Виньо возглавлял «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Из «Рейнджерс» тренер был уволен после непопадания в плей-офф НХЛ-2018. Команды Виньо («Ванкувер» и «Рейнджерс») по разу играли в финале плей-офф НХЛ.



Ален Виньо возглавил сборную Канады на ЧМ-2019 в Словакии.

«Филадельфия» в этом сезоне не попала в плей-офф НХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного в ходе регулярного чемпионата Дэйва Хэкстола.