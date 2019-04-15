Юниорская сборная России проиграла команде Канады в товарищеском матче

Счет матча — 4:5.
За российскую команду шайбы забросили Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов и Родион Амиров. В составе канадской сборной отличились Брэйден Трэйси, Дилан Холлоуэй (дубль), Дилан Казинс (дубль).
18 апреля юниорская сборная России стартует на чемпионате мира. Первый матч российская команда проведет со сборной Словакии.
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