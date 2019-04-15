Юниорская сборная России проиграла команде Канады в товарищеском матче - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:54ХоккейСпирин Дмитрий

Юниорская сборная России проиграла команде Канады в товарищеском матче

Юниорская сборная России U18 проиграла национальной команде Канады в товарищеском матче.

Счет матча — 4:5.

За российскую команду шайбы забросили Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов и Родион Амиров. В составе канадской сборной отличились Брэйден Трэйси, Дилан Холлоуэй (дубль), Дилан Казинс (дубль).

18 апреля юниорская сборная России стартует на чемпионате мира. Первый матч российская команда проведет со сборной Словакии.

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