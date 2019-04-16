Род Бриндамор: Ребята понимали, что нужна была только победа, и с самого начала все пошло хорошо

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал крупную победу над «Вашингтоном» (5:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Было ощущение, что с самого начала все пошло хорошо, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Откуда это взялось? Не знаю. Ребята понимали то, что мы оказались в ситуации, когда надо было только побеждать. Думаю, команда играла соответствующе».
Напомним, по дублю в составе «Каролины» сделали Уоррен Фогеле и Дуги Хэмилтон. Окончательный счет в матче установил Брок Макгинн.
«Каролина» по-прежнему проигрывает в серии, но теперь счет стал 1-2. Четвертый матч пройдет в четверг также на льду «ураганов».
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта? Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника. Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. «Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи! Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева. «За победу над ЦСКА мы получили по полтора миллиона». Скандальные признания игрока «Ростова»«Ростов» Валерия Карпина отчаянно борется за еврокубки и в прошлом туре обыграл «Спартак». О том, какими методами достигается успех и что из себя представляет Карпин–тренер, рассказывает шведский полузащитник клуба Антон Салетрос. Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов. «Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся! Александр Мостовой: Месси может играть и без носаИзвестный в прошлом полузащитник сборной России поделился ожиданиями от ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов в Барселоне и Турине. Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг). Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.