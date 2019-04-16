Род Бриндамор: Ребята понимали, что нужна была только победа, и с самого начала все пошло хорошо «Каролина» одержала первую победу в серии с «Вашингтоном».

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал крупную победу над «Вашингтоном» (5:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Было ощущение, что с самого начала все пошло хорошо, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Откуда это взялось? Не знаю. Ребята понимали то, что мы оказались в ситуации, когда надо было только побеждать. Думаю, команда играла соответствующе».

Напомним, по дублю в составе «Каролины» сделали Уоррен Фогеле и Дуги Хэмилтон. Окончательный счет в матче установил Брок Макгинн.

«Каролина» по-прежнему проигрывает в серии, но теперь счет стал 1-2. Четвертый матч пройдет в четверг также на льду «ураганов».