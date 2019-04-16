Торнтон дисквалифицирован на один матч Форвард «акул» пропустит четвертый матч серии с «Вегасом».

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон дисквалифицирован на один матч. Такое решение принял департамент безопасности игроков.

Таким образом, 39-летний канадец пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом».

Напомним, в конце второго периода третьего матча (3:6) Торнтон ударил в голову форварда «золотых рыцарей» Томаша Носека, за что получил двухминутный штраф. При этом чех смог продолжить игру и в третьем периоде провел восемь смен.

В трех матчах серии Торнтон забил один гол и сделал две результативные передачи.

Добавим, что «Вегас» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в среду в Лас-Вегасе.