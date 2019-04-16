«Спартак» заключил новое соглашение с Артемом Федоровым Хоккеист стал игроком московской команды в ноябре 2018 года.

Нападающий Артем Федоров принял предложение «Спартака» о новом контракте. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение рассчитано на два года. Федоров играет за «Спартак» в ноябре 2018 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очка.