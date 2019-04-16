«Спартак» заключил новое соглашение с Артемом Федоровым

Нападающий Артем Федоров принял предложение «Спартака» о новом контракте. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Новое соглашение рассчитано на два года. Федоров играет за «Спартак» в ноябре 2018 года.
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очка.
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