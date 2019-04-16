Ален Виньо: Все вместе вернем «Филадельфию» на вершину лиги

Новый главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо прокомментировал свое назначение.
«Для меня честь стать новым тренером «Флайерз», – приводит слова 57-летнего канадца официальный сайт лиги. – Богатая история и страстные фанаты делают их клубом первого уровня.
Я с нетерпением жду работы с (генеральным менеджером) Чаком (Флетчером), талантливой группой игроков и молодежью. Все вместе мы вернем «Филадельфию» на вершину лиги».
Напомним, Виньо заменил Скотта Гордона, который с декабря был исполняющим обязанности главного тренера «летчиков». Под его руководством команда заняла шестое место в Столичном дивизионе.
Ранее Виньо работал в «Монреале» (1997-2000), «Ванкувере» (2006-2013) и «Рейнджерс» (2013-2018).
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