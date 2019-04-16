Свечников пропустит четвертый матч с «Вашингтоном», его проверяют на сотрясение Андрей Свечников подрался с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче серии (5:0).

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2). Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор.

Специалист сообщил, что Свечникова после драки с Овечкиным проверяют на сотрясение мозга. Из больницы 19-летний россиянин уже выписан.

Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.

«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).