Валерий Зелепукин: В хоккее хорошая драка только сближает людей - Советский спорт
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16 апреля 2019 18:50Хоккей

Валерий Зелепукин: В хоккее хорошая драка только сближает людей

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин считает, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников не должен был провоцировать драку с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

- Свечникову не стоило включать клюшку в свою провокацию. Конечно, это плей-офф, и эмоции бьют через край. Но Свечников должен был понимать, против кого он пытается идти, это было очень неразумно, но молодость взяла свое. Если россиянин правильно воспримет эту ситуацию, то эта драка пойдет только на пользу его будущей и, надеюсь, успешной карьере.

В хоккее хорошая драка только сближает людей. Ребята являются настоящими профессионалами. Я уверен, что они поговорят друг с другом после этого эпизода и не будут держать зла, даже скорее начнут относиться друг к другу с еще большим уважением, - приводит слова Зелепукина ТАСС.

Напомним, в первом периоде третьего матча серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ Овечкин нокаутировал в драке 19-летнего Свечникова, который смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и партнеров и больше не появлялся на льду.

«Каролина» победила «Вашингтон» (5:0) и сократила счет в серии (1-2).

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