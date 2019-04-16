Владимир Малахов: Не верю, что «Тампа-Бэй» сможет отыграться с 0-3 - Советский спорт
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16 апреля 2019 20:08Хоккей

Владимир Малахов: Не верю, что «Тампа-Бэй» сможет отыграться с 0-3

Обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов не верит в то, что «Тампа-Бэй» не сможет отыграться в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колабусом».

- В плей-офф все намного проще и жестче. «Блю Джекетс» очень уверенно играют в обороне, не позволяет обладателю Президентского кубка раскатиться. Не думаю, что серия закончится завтра, все-таки это будет выглядеть нонсенсом. В истории такого еще не бывало, чтобы победитель регулярного чемпионата вылетел в первом круге со счетом 0-4. Но отыграться с 0-3 очень сложно. Если честно, не верю, что это произойдет, - приводит слова Малахова официальный сайт УЕФА.

Напомним, счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Блю Джекетс». Четвертый матч состоится в ночь на 17 апреля на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США).

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