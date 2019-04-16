«Рубин» выиграл первый матч финальной серии ВХЛ

«Рубин» обыграл «Сарыарку» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ – 3:2.
В составе тюменской команды дубль оформил Вадим Кравченко. У команды из Караганды отличились Александр Ремов и Эдгарс Сиксна.
«Рубин» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Тюмени 17 апреля.
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