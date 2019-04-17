Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично

- Было приятно его видеть. Он был в больнице, где его проверили. Судя по тому, что я видел сейчас, он выглядит нормально и чувствует себя отлично. Это хороший знак.
Мы будем очень осторожны. Мы всегда осторожны. В этом году очень многие наши ребята испытывали сотрясение мозга. И иногда нам приходилось ждать неделями, прежде чем они возвращались на лед. Так мы, однозначно, не будем торопить события, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.
Добавим, что в серии до четырех побед «Харрикейнз» уступают «Кэпиталз» со счетом 1-2.
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