Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично Главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор рассказал о состоянии нападающего Андрея Свечникова.

- Было приятно его видеть. Он был в больнице, где его проверили. Судя по тому, что я видел сейчас, он выглядит нормально и чувствует себя отлично. Это хороший знак.

Мы будем очень осторожны. Мы всегда осторожны. В этом году очень многие наши ребята испытывали сотрясение мозга. И иногда нам приходилось ждать неделями, прежде чем они возвращались на лед. Так мы, однозначно, не будем торопить события, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.

Добавим, что в серии до четырех побед «Харрикейнз» уступают «Кэпиталз» со счетом 1-2.