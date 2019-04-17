«Айлендерс» всухую обыграли «Питтсбург» в серии первого раунда плей-офф - Советский спорт
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17 апреля 2019 07:10ХоккейЛипкин Антон

«Айлендерс» всухую обыграли «Питтсбург» в серии первого раунда плей-офф

«Островитяне» победили в четырех матчах подряд.

«Айлендерс» нанесли поражение «Питтсбургу» (3:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф и завершили серию в свою пользу (4-0).

Первой звездой решающего матча стал голкипер «островитян» Робин Ленер, отразивший 32 из 33 бросков «пингвинов».

У «Айлендерс» голы на счету Джордана Эберле, Брока Нелсона и Джоша Бэйли. Единственную шайбу «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.

Таким образом, «Айлендерс» победил в серии со счетом 4-0 и во втором раунде сыграет с победителем пары «Вашингтон» – «Каролина».

НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
4-й матч

«Питтсбург» – «Айлендерс» – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Гюнцель, 2 – Эберле, 3. Нелсон, 19. Бэйли, 60.

Счет в серии: 0-4 (3:4, 1:3, 1:4, 1:3).

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