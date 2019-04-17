«Виннипег» победил «Сент-Луис», несмотря на гол Тарасенко (видео) - Советский спорт
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17 апреля 2019 07:53ХоккейЛипкин Антон

«Виннипег» победил «Сент-Луис», несмотря на гол Тарасенко (видео)

Счет в серии стал равным – 2-2.

«Виннипег» одержал победу над «Сент-Луисом» (2:1 OT) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

На 35-й секунде третьего периода счет открыл форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, забросивший свою вторую шайбу в нынешнем плей-офф.

«Виннипег» отыгрался через семь минут после гола Марка Шайфли, а в овертайме победу «Джетс» принес Кайл Коннор.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. При этом пока команды побеждают исключительно в гостях.

Пятый матч пройдет 18 апреля в Виннипеге.

НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
4-й матч

«Сент-Луис» – «Виннипег» – 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Шайфли, 48. Коннор, 67 – Тарасенко, 41.

Счет в серии: 2-2 (2:1, 4:3, 3:6, 1:2 OT).

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