«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав третью победу в серии

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео) Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.

Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка Стэнли Тут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.

Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.

Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победить Гол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова? «Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.