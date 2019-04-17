«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав третью победу в серии - Советский спорт
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17 апреля 2019 08:11ХоккейЛипкин Антон

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав третью победу в серии

Никита Гусев за «золотых рыцарей» не сыграл.

«Вегас» выиграл у «Сан-Хосе» (5:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Дубль в ворота «акул» сделал форвард Макс Пачиоретти, по голу забили Ши Теодор, Алекс Так и Джонатан Маршессо.

Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери отразил все 28 бросков по своим воротам.

Отметим, что форвард Никита Гусев, подписавший контракт с «Вегасом», в состав команды не попал.

«Вегас» повел в серии со счетом 3-1 и может оформить выход в следующий раунд 18 апреля в Сан-Хосе.

НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
4-й матч

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Пачиоретти, 2, 33. Теодор, 20. Так, 47. Маршессо, 57.

Счет в серии: 3-1.

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