«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав третью победу в серии

«Вегас» выиграл у «Сан-Хосе» (5:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Дубль в ворота «акул» сделал форвард Макс Пачиоретти, по голу забили Ши Теодор, Алекс Так и Джонатан Маршессо.
Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери отразил все 28 бросков по своим воротам.
Отметим, что форвард Никита Гусев, подписавший контракт с «Вегасом», в состав команды не попал.
«Вегас» повел в серии со счетом 3-1 и может оформить выход в следующий раунд 18 апреля в Сан-Хосе.
НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
4-й матч
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Пачиоретти, 2, 33. Теодор, 20. Так, 47. Маршессо, 57.
Счет в серии: 3-1.
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