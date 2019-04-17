Пачиоретти - первая звезда игрового дня в НХЛ

На первое место лига поставила форварда «Вегас Голден Найтс» Макса Пачиоретти, набравшего 4 (2+2) очка в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс». «Рыцари» выиграли со счетом 5:0 и повели в серии 3-1.
Второй звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», за счет победы в котором со счетом 7:3 команда Джона Тортореллы выиграла серию, сделав это впервые в своей истории.
Третья звезда — форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Сент-Луис Блюз» (2:1 ОТ), а также отметившийся в игре результативной передачей. Счет в серии — 2-2.
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