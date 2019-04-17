Бывший игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку на улице Бывший хоккеист «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием и вновь по той же причине.

Бывший игрок «Ак Барса» Дмитрий Обухов стал фигурантом очередного административного дела, которое в ближайшее время может превратиться в уголовное.

На этот раз происшествие случилось на людной трассе, где автомобиль некоей Снежаны Д. перегородил дорогу «мерседесу» без номеров под управлением Обухова. Это произошло 12 апреля и попало на камеры видеонаблюдения.

Как сообщила изданию «Бизнес-онлайн» пострадавшая, в травмпункте были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга, о чем имеется соответствующая справка. В последующем телефоном разговоре с пострадавшей Обухов заявил, что она сама виновата, и он просто ответил на грубость.

Обухов уже был замешан в истории с насилием в отношении женщины в 2011 году. Тогда было возбуждено уголовное дело, но доказать вину Обухова так и не удалось, и дело было закрыто.

Хоккеист завершил карьеру в нынешнем сезоне. В последнее время, не попадая в состав «Ак Барса», он выступал за фарм-клуб «Барс», выступающий в чемпионате ВХЛ, и был отчислен из второй команды за неудовлетворительные результаты. После этого хоккеист уехал в Словакию, но там не прошел в состав в «Дукле». Всего на счету 35-летнего Обухова 484 матча в КХЛ, и два Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» - в 2010 и 2018 годах.