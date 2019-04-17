Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Ак Барса» Дмитрий Обухов обвиняется в избиении девушки.

«Я не знаю всей сути, нужно определить в каком состоянии он был. Есть ли алкогольное или наркотическое состояние? Как с одной стороны, так и с другой. Что еще за девушка была? Конечно же, женщина — это слабый пол. Обижать слабого — удел слабого человека, поэтому сложно делать какие-то выводы. Бывают такие девушки, которых тяжело даже девушками назвать, поэтому не спешил бы с оценкой. Нужно разбирать ситуацию, кто прав, кто виноват, но я могу сказать точно, что если девушка, то сто процентов ее ни в коем случае не стоит трогать, я не сторонник этого.

Я считаю, что есть девушки, как я уже сказал, далеко не девушки. Надо смотреть насколько избил, а то у нас бывают случаи, когда случайно плечом задел и тебе говорят, что избили. Бывают девушки, которые в неадекватном состоянии, у меня такое тоже случается. С мамочками, которые употребляют алкоголь, у них тоже бывает неадекватное поведение. Они и кинуться могут на тебя. Ты кого-то придержишь и уже могут посчитать, что избил, поэтому сложно. Может, женщина была сама агрессором, а он ее чуть придержал и получился кровоподтек, может, он был агрессором. За это тоже нужно наказывать», — сказал Шлеменко в интервью Sport24.ru.

