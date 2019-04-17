«Сарыарка» сравняла счет в финальной серии Кубка Петрова Карагандинская «Сарыарка» выиграла второй матч финальной серии Кубка Петрова, сравняв счет в серии.

Второй финальный матч Кубка Петрова, который разыгрывается в чемпионате Высшей хоккейной лиги, завершился, как и первый, за пределами основного времени. Но на этот раз победили гости, хоккеисты казахстанской «Сарыарки». Они дважды уступали тюменскому «Рубину» в счете с разницей в две шайбы – 0:2 и 1:3. Во втором периоде казахстанцы сумели ликвидировать дефицит в две шайбы, а в третьей двадцатиминутке и вовсе вышли вперед. Но победный счет удержать так и не смогли, пропустив за 30 секунд до финальной сирены.

Овертайм продолжался менее 5 минут, в ходе которых «Сарыарка» провела несколько хороших атак, одна из которых завершилась взятием ворот. Счет в серии стал 1-1, и следующие два матча пройдут в Караганде 20 и 21 апреля.

Чемпионат ВХЛ. Кубок Петрова. Финал. Матч № 2

«Рубин» (Тюмень) – «Сарыарка» (Караганда, Казахстан) – 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1 – 0:1).

Счет в серии: 1 – 1.

Шайбы забросили: Князев, Карлин-2, Кравченко – Сарваров, Борисевич, Ломако, Сиксна, Метальников.

Вратари: Назаров – Рейзвих.

Судьи: Прокуратов, Юдаков.

Броски: 26 – 24. Штраф: 15 – 13.

17 апреля 2019 года. Тюмень. Дворец спорта, 3.000 зрителей (3.346).