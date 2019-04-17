«Флорида» не отпускает Александра Баркова на чемпионат мира «Флорида» не даст разрешение на участие своего капитана Александра Баркова на чемпионат мира.

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон в официальном Твиттере клуба извинился перед финскими болельщиками за то, что капитан «пантер» Александр Барков не примет участие в чемпионате мира.

«В прошлом сезоне Саша провёл очень много времени на льду и стойко переносил повреждения, поэтому мы считаем, что летом хоккеист должен заняться лечением», — передала слова Тэллона пресс-служба «Флориды».

На чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии, сборная Финляндии будет играть в одной группе с командами Канады, США, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.