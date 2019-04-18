Хинтц, Пастрняк и Рантанен — три звезды игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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18 апреля 2019 09:49ХоккейСпирин Дмитрий

Хинтц, Пастрняк и Рантанен — три звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ объявила имена трех лучших хоккеистов дня.

Третьей звездой признан форвард «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль в четвертой игре серии против «Нэшвилла» (5:1, 2-2 в серии).

Второй звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На его счету также две заброшенные шайбы в четвертой игре серии против «Торонто» (6:4, 2-2 в серии).

Первой звездой стал хоккеист «Колорадо» Микко Рантанен. Благодаря его первой шайбе на 57-й минуте игры «Эвеланш» перевели четвертый матч серии с «Калгари» в овертайм, а вторая принесла победу «Колорадо» в овертайме (3:2) и сделала счет в серии 3-1 в их пользу.

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