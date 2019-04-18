«Амур» продлил контракты с тремя игроками

«Амур» сообщил в официальном твиттере о продлении контрактов с тремя форвардами.
Новые однолетние соглашения подписали форварды Денис Голубев, Антон Лазарев и Игорь Величкин.
27-летний Голубев провел в нынешнем сезоне 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3» и 13 минутах штрафа. Ранее он играл в КХЛ за «Ак Барс» и «Ладу», а в «Амур» перешел по ходу сезона-2017/2018.
28-летний Лазарев стал игроком «Амура» в ноябре прошлого года после обмена с «Витязем». В 24 матчах за команду на его счету 8 (4+4) очков при показателе полезности «–5» и двух минутах штрафа. В КХЛ он играл также за «Атлант», «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
31-летний Величкин начнет третий сезон в «Амуре». В минувшем регулярном чемпионате он сделал две результативные передачи в 19 матчах при показателе полезности «–7» и четырех минутах штрафа. В КХЛ он играл за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист», «Сибирь», «Металлург» (Новокузнецк) и «Куньлунь Ред Стар».
Напомним, в нынешнем сезоне «Амур» занял последнее место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 62 матчах.
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