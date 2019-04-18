Алексей Олейник: Овечкин – здоровенный парень, крепкий, сильный, конечно, он отметелит много кого, не только хоккеистов - Советский спорт
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18 апреля 2019 18:33ХоккейВащенко Сергей

Алексей Олейник: Овечкин – здоровенный парень, крепкий, сильный, конечно, он отметелит много кого, не только хоккеистов

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник уверен, что у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть хорошие задатки для ММА.

«Овечкин наверняка и есть боец, потому что боец может быть где угодно, в любом виде спорта. Ты можешь быть бойцом духом. Боец всегда стремится побеждать и преодолевать что-то: быть лучшим, самым сильным, быстрым, выносливым. Задатки бойца у него точно есть, но меня все равно всегда немного коробит, когда в хоккее начинают драться. Это принято у них, это нормально, там считается, что есть тафгаи. Но тогда бы разделили чистый хоккей и хоккей с тафгаями. Овечкин - здоровенный парень, крепкий, сильный, конечно, он отметелит много кого, не только хоккеистов», - сказал Олейник.

Напомним, что в третьем матче серии плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Вашингтоном» в первом периоде подрались 33-летний Александр Овечкин и 19-летний Андрей Свечников. Победу в поединке одержал Овечкин. Свечников покинул лед в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

Также добавим, что 20 апреля в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В главном поединке бойцовского шоу Олейник подерется с голландцем Алистаром Оверимом.

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