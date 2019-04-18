«Спартак» продлил контракт с нападающим Злобиным - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:36Хоккей

«Спартак» продлил контракт с нападающим Злобиным

«Спартак» объявил о продлении соглашения с нападающим команды Антоном Злобиным.

Как сообщает пресс-служба московской команды, новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года.

Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Злобин провел за «Спартак»24 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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