ХК «Ростов» выиграл Кубок Федерации за секунду до овертайма

ХК «Ростов» выиграл и четвертую игру у саранской «Мордовии», завершив тем самым финальную серию первенства ВХЛ. За два периода четвертого матча, состоявшегося в Саранске, ростовчане создали задел в две шайбы, причем вторую Владислав Туник забросил из-за ворот в стиле Гранлунда.
В заключительной двадцатиминутке «Мордовия» сумела отыграться, но вместо того, чтобы развить успех, принялась удаляться. В итоге, последнюю минуту матча хозяева играли втроем против пятерых, и упустили ничейный результат за секунду до финальной сирены.
Таким образом, ХК «Ростов» выиграл второй Кубок Федерации за три года, и сравнялся по этому показателю с «горожанами» Тамбова, ныне выступающими в чемпионате ВХЛ.
Первенство ВХЛ. Кубок Федерации. Финал. Матч № 4
«Мордовия» (Саранск) – ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Счет в серии: 0 - 4
Шайбы забросили: Елагин, Карлин - Коробов, Туник, Щербаков.
Вратари: Евдокимов - Зубарев.
Судьи: Петров, Соловьев.
Броски: 27 – 19. Штраф: 26 – 8.
18 апреля 2019 года. Саранск. Дворец спорта республики Мордовия, 3.200 зрителей (3.000).
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