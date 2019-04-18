ХК «Ростов» выиграл Кубок Федерации за секунду до овертайма

ХК «Ростов» выиграл и четвертую игру у саранской «Мордовии», завершив тем самым финальную серию первенства ВХЛ. За два периода четвертого матча, состоявшегося в Саранске, ростовчане создали задел в две шайбы, причем вторую Владислав Туник забросил из-за ворот в стиле Гранлунда.

В заключительной двадцатиминутке «Мордовия» сумела отыграться, но вместо того, чтобы развить успех, принялась удаляться. В итоге, последнюю минуту матча хозяева играли втроем против пятерых, и упустили ничейный результат за секунду до финальной сирены.

Таким образом, ХК «Ростов» выиграл второй Кубок Федерации за три года, и сравнялся по этому показателю с «горожанами» Тамбова, ныне выступающими в чемпионате ВХЛ.

Первенство ВХЛ. Кубок Федерации. Финал. Матч № 4

«Мордовия» (Саранск) – ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Счет в серии: 0 - 4

Шайбы забросили: Елагин, Карлин - Коробов, Туник, Щербаков.

Вратари: Евдокимов - Зубарев.

Судьи: Петров, Соловьев.

Броски: 27 – 19. Штраф: 26 – 8.

18 апреля 2019 года. Саранск. Дворец спорта республики Мордовия, 3.200 зрителей (3.000).