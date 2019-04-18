Сборная России переиграла Швейцарию в товарищеском матче - Советский спорт
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18 апреля 2019 21:53Хоккей

Сборная России переиграла Швейцарию в товарищеском матче

Хоккеисты сборной России переиграли команду Швейцарии в первом из двух запланированных матчей в рамках Еврочелленджа со счетом 5:2.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Дамир Жафяров (11-я минута), Динар Хафизуллин (19), Александр Барабанов (36), Денис Алексеев (37) и Анатолий Голышев (58, п.в.). У швейцарской сборной дублем отличился Алессио Бертаджия (18,40).

Добавим, что вторая встреча между командами состоится в субботу, 29 апреля.

Товарищеский матч

Россия – Швейцария 5:2 (2:1; 2:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Дамир Жафяров (Александр Барабанов, 10:14), 1:1 – Алессио Бертаджа (Жоэль Дженацци, Рафаэль Прассль, 17:50), 2:1 – Динар Хафизуллин (Владимир Ткачев, Сергей Плотников, 18:31, бол), 3:1 – Барабанов Александр (Владимир Ткачев, Сергей Плотников, 35:47, бол), 4:1 – Денис Алексеев (Наиль Якупов, 36:45), 4:2 – Алессио Бертаджа (39:38), 5:2 – Анатолий Голышев (57:34, п.в.).

Вратари: Георгиев – Берра.
Штраф: 12 – 18.
Броски: 29 – 19.

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