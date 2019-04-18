Роб Бриндамор: Не знаю, вернется ли Свечников в строй до конца серии с «Вашингтоном» - Советский спорт
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18 апреля 2019 22:48Хоккей

Роб Бриндамор: Не знаю, вернется ли Свечников в строй до конца серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор рассказал о состоянии здоровья российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

- Вернется ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы применяем все меры предосторожности и просто следуем протоколу. Так что я не знаю, было ли ему диагностировано сотрясение. Я вам этого сказать не могу. Я лишь знаю, что он выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо, - приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.

Добавим, что в серии до четырех побед «Харрикейнз» уступают «Кэпиталз» со счетом 1-2.

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