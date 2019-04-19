Барков претендует на «Леди Бинг Трофи» - Советский спорт
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19 апреля 2019 06:49ХоккейГичунцев Артур

Барков претендует на «Леди Бинг Трофи»

В прошлом сезоне обладателем приза стал Вильям Карлссон, представляющий «Вегас».

Официальный сайт НХЛ объявил тройку претендентов на трофей, вручаемый игроку, который является образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

Отмечается, что среди них оказались Александр Барков («Флорида»), Шон Монахан («Калгари»), а также Райан О"Райлли («Сент-Луис).

Напомним, Барков установил личный рекорд «Флориды», набрав 96 (35+61) очков при восьми минутах штрафа.

Монахан, отыграв 76 матчей, набрал 82 (34+48) балла и получил 12 минут штрафа.

Что касается О’Райлли, то он набрал 77 (28+49) очков при показателе полезности «+22» и 12 минутах штрафа.

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