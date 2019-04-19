Виталий Давыдов: Отмененный гол Стася – переломный момент в серии ЦСКА – «Авангард» На сегодняшний день счет в серии 3-0 в пользу столичного клуба. Четвертый матч пройдет в Балашихе 19 апреля и стартует в 19:30 мск.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о противостоянии ЦСКА и «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

«Как и ожидалось, армейская серия ЦСКА – СКА была скрытым финалом. У «Авангарда» не получается сломать тот сценарий, который предлагает ЦСКА. По сути, представитель Восточной конференции и по скорости, и по организации игры не может выйти на уровень соперника. ЦСКА играет в системный хоккей, много внимания уделяет обороне, быстрому выходу в атаку. ЦСКА смог затянуть вот в такую, выгодную для себя, игру СКА, что уж говорить об «Авангарде».

За полвека хоккей очень сильно изменился, в ЦСКА обороняются не только защитники, но и нападающие. У армейцев действительно командная игра. Что касается личностей, то, как ни странно, в обороне ЦСКА не могу никого отметить. Все защитники практически одинаковые, действуют аккуратно, надежно, но без огонька. Такого, как Виктор Кузькин, которому, помнится, в сборной постоянно кричал: «Куда ты лазаешь по тылам, будь на месте!», точно не найдешь. Выделю вратаря Илью Сорокина. Два кряду матча на ноль в финале – это результат. Даже при такой сильной обороне.

Переломный момент в серии –наверное, все-таки отмененный гол Стася в первом матче финала. Он отпрыгивал от шайбы, в полете повернулся к ней мягким местом, но все равно от контакта не ушел. Вижу много критики судейства в прессе, считаю, что журналисты правы. Мне кажется, при нынешней ситуации с судейством как минимум на финал надо приглашать иностранные бригады – шведов или канадцев. Что-то нужно менять.

«Авангард» не ровно прошел регулярный чемпионат, а пик формы команды пришелся на первую серию с действующим чемпионом «Ак Барсом». Дальше были «Барыс» и «Салават Юлаев» – по меркам лидеров Западной конференции, клубы-середняки. ЦСКА показывает истинный уровень «Авангарда», он в общем-то средний. Хотя я где-то переживаю именно за «ястребов». Пока финал – в отличие от многих других серий плей-офф – получается скучноватым, мало кого радует. Хочется, чтобы «Авангард» все-таки добавил и дал бой. Опасаюсь, что уже сегодня в Балашихе будут вручать Кубок Гагарина. Характер борьбы подсказывает, что дело ограничится четырьмя матчами. Хотя хотелось бы ошибиться», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.