Коннор Хеллибак: Шварцу повезло: был рикошет, и шайба попала ему в клюшку

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак после пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3) высказался о победном голе форварда «блюзменов» Джейдена Шварца.
«Ему повезло, – приводит слова Хеллибака официальный сайт НХЛ. – Там был рикошет, и шайба попала ему в клюшку.
Крайне неприятно. Я считаю, что мы играли лучше. Будем бороться, еще ничего не закончилось».
Напомним, Шварц принес «Сент-Луису» победу за 15 секунд до конца третьего периода. Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «блюзменов». При этом команды побеждают исключительно в гостях.
Шестой матч пройдет в субботу в Сент-Луисе.
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