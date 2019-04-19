Коннор Хеллибак: Шварцу повезло: был рикошет, и шайба попала ему в клюшку - Советский спорт
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19 апреля 2019 11:13ХоккейЛипкин Антон

Коннор Хеллибак: Шварцу повезло: был рикошет, и шайба попала ему в клюшку

«Виннипег» пропустил решающий гол от «Сент-Луиса» за 15 минут до конца третьего периода.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак после пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3) высказался о победном голе форварда «блюзменов» Джейдена Шварца.

«Ему повезло, – приводит слова Хеллибака официальный сайт НХЛ. – Там был рикошет, и шайба попала ему в клюшку.

Крайне неприятно. Я считаю, что мы играли лучше. Будем бороться, еще ничего не закончилось».

Напомним, Шварц принес «Сент-Луису» победу за 15 секунд до конца третьего периода. Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «блюзменов». При этом команды побеждают исключительно в гостях.

Шестой матч пройдет в субботу в Сент-Луисе.

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