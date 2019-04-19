Джейден Шварц: «Сент-Луис» борется до конца, мы верим друг в друга, в нашу тактику и команду

Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц прокомментировал победу над «Виннипегом» (3:2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Мы боремся до конца, – приводит слова 26-летнего канадца официальный сайт лиги. – Верим друг в друга, в нашу тактику, команду. Если команда добивается успеха, то это значит, что каждый из нас победил. Мы играем в один и тот же хоккей, работаем, внимательно обороняемся.
Гол в большинстве был очень важен для нас – он придал нам сил. Борьба в серии идет очень упорная. Никто не знает, что будет дальше, кому повезет».
Напомним, Шварц забросил решающую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.
Теперь «Сент-Луис» вновь повел в серии со счетом 3-2. При этом команды побеждают пока исключительно в гостях.
Шестой матч пройдет в субботу в Сент-Луисе.
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