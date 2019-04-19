Роман Ротенберг: Кучеров, Малкин приедут в сборную до 27 апреля, Василевский – до 28-го Сборная России готовится к чемпионату мира в Словакии.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира и приезде вызванных игроков НХЛ.

«Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ, – приводит слова Ротенберга официальный аккаунт ФХР в Facebook. – Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачев и Артем Анисимов – до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский – до 28 апреля. Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов.

Наша команда продолжает плановую подготовку к чемпионату мира. Вчера при яркой поддержке сочинских болельщиков мы провели первый матч против сборной Швейцарии. Команда чувствовала поддержку всей страны».

Напомним, накануне сборная России обыграла Швейцарию (5:2) в матче Еврочелленджа в Сочи.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).